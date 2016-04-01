Соцсеть "ВКонтакте" впервые переделала дизайн

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Соцсеть "ВКонтакте" обновила дизайн сайта (не первоапрельская шутка). Попробовать можно тут, пока бета-версия доступна миллиону человек. Всего на сайте зарегистрированы 350 миллионов человек.

Самое главное – увеличена ширина экрана и шрифты, обновились иконки и боковое меню: там перенесли выше самые востребованные разделы — "Новости" и "Сообщения".

Фото: vk.com

В ленте новостей появилась кнопка "Сначала интересные", алгоритм похож на тот, что использует Facebook.

Отображение фотографий также аналогично Facebook – по клику разворачивается картинка, справа от нее описание и комментарии.

Фото: vk.com

Раздел сообщений оказался аналогичным "планшетной" версии мобильного приложения – на одном экране теперь список последних бесед и текущий чат. Значок "пользователь в сети" стал зеленым кружком (раньше был синий или "пользователь в сети").

Уведомления вывели на отдельную кнопку в самом вверху экрана, там собираются "лайки", заявки на добавление в друзья, упоминания и дни рождения. Стоит добавить, что серьезного изменения дизайна веб-версия сети не получала со времен основания в 2006 году.