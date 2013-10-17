В рамках "Ночи искусств" на "Флаконе" пройдет музыкальный фестиваль

Фото: Страница фестиваля на Facebook

2 и 3 ноября на дизайн-заводе "Флакон" в рамках фестиваля "Ночь искусств" пройдет Международный музыкальный фестиваль Un-Convention Hub Moscow. В нем примут участие артисты, продюсеры, представители лейблов и студий звукозаписи, промоутеры и другие специалисты.

На мероприятии пройдут круглые столы, лекции, вебинары и мастер-классы, а также состоится запись и релиз альбома всех музыкантов, принявших участие в фестивале. В завершении будут организованы концерты участников.

Впервые фестиваль прошел в 2008 году в Манчестере, и за пять лет успел побывать более чем в 15 странах мира, среди которых Уганда, Индия, Колумбия, Венесуэла и Бразилия.

В фестивале примут участие Ruth Daniels (Un-Convention, Global Music Network, In Place of War), Luke Bainbridge (The Guardian, Festival No. 6), Jon McClure (Reverend and The Makers), Vincent Millioud (Switzerland), Олег Нестеров ("Снегири рекордс"), независимый эксперт музыкального рынка Алексей Николаев, профессор Университета Калифорнии Дэвид Макфадьен и другие.

Из музыкантов будут Jon McClure (Reverend and The Makers), Vincent Millioud, Bio Trio, "БРОМ" и другие.

Вход на лекционную часть с 12.00 до 15.45 свободный, на практическую часть с 16.00 до 23.00 (мастер-классы, кинопоказы, концерт) – 500 рублей. На два дня - 800 рублей, для студентов - 600 рублей.