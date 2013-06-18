M24.ru проведет трансляцию дискуссии о Фассбиндере в "Гоголь-центре"

Райнер Вернер Фассбиндер. Фото: gogolcenter.com

18 июня в "Гоголь-центре" пройдет дискуссия о творчестве немецкого режиссера Райнера Вернера Фассбиндера.

Последней премьерой сезона в театре станет спектакль Владислава Наставшева "Страх" по мотивам киноленты "Страх съедает душу" Фассбиндера, который завершит серию постановок по киносценариям зарубежных фильмов.

На дискуссии, приуроченной к событию, речь пойдет о личности Фассбиндера, о его фильмах, о трудностях их перевода на театральный язык.

В дискуссии примут участие режиссер спектакля Владислав Насташев, драматург спектакля Любовь Стрижак, филолог и кинокритик, автор подстрочного перевода сценария фильма Михаил Ратгауз.

Сетевое издание М24.ru проведет онлайн-трансляцию дискуссии, которая начнется в 20.00.