17 октября 2016, 15:53

О трудовых лагерях поговорят в ДК "Делай сам/а"

Фото: facebook.com/dkdelaisama

ДК "Делай сам/а" проведет дискуссию об истории трудовых лагерей в Советском Союзе. Об этом сообщается на странице ДК в Facebook.

Жанна Попова (Международный институт социальной истории, Амстердам) прочтет лекцию о глобальной истории трудовых лагерей. Исследование, которое она проводит в амстердамском институте, посвящено принудительному труду заключенных в Российской империи и Советском Союзе.

Спикер расскажет об история и феномене массовых наказаний, принудительных миграциях и истории труда как такового.

Место: улица Правды, 24, стр 7, ДК "Делай сам/а"

Время: 17 октября, 19:30

