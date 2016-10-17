О трудовых лагерях поговорят в ДК "Делай сам/а"

Фото: facebook.com/dkdelaisama

ДК "Делай сам/а" проведет дискуссию об истории трудовых лагерей в Советском Союзе. Об этом сообщается на странице ДК в Facebook.

Жанна Попова (Международный институт социальной истории, Амстердам) прочтет лекцию о глобальной истории трудовых лагерей. Исследование, которое она проводит в амстердамском институте, посвящено принудительному труду заключенных в Российской империи и Советском Союзе.

Спикер расскажет об история и феномене массовых наказаний, принудительных миграциях и истории труда как такового.