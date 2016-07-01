На Урбанфоруме обсудят городские электронные сервисы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

2 июля в рамках Московского урбанистического форума пройдет дискуссия "Сервисы для эффективного взиамодействия в городе", сообщает mos.ru.

Участники дискуссии обсудят потенциальную способность электронных сервисов влиять на развитие города, рассмотрят мировой опыт в этой области и работу электронных городских сервисов, которые стали одним из важнейших результатов технологической революции.

Дискуссия пройдет 2 июля с 11:30 до 12:30 в зале "Татлин" Манежа.

Московский урбанистический форум – ежегодная конференция, посвященная архитектуре, транспорту и городской экономике. Форум проходит в четвертый раз. В этом году он начал свою работу 30 июня и продолжится до 3 июля.

На дискуссионных площадках форума власти и бизнес вместе решают, как улучшить жизнь горожан. Чиновники и эксперты рассказывают, какими будут города в ближайшем будущем, или какими они стали за последнее время.

Кроме того, в рамках форума проходит Урбанфест (с 28 июня) – развлекательная и познавательная программа, где специалисты устраивают дискуссии на тему современных музеев или электронных сервисов, проводятся мастер-классы и показывают фильмы.