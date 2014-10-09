Внимание, яд: чем опасны гречка, манка и другие крупы

"Нераскрытые тайны": Чем опасны крупяные каши



Гречка, манка, перловка, рис – за жизнь человек съедает их в среднем около трех тонн. При этом вредны злаковые для нас или полезны – мало кто задумывается. А зря, ведь каши дарят детям не только силу и здоровье, но и ожирение, диабет и рахит. Почему манную кашу называют крупяным ядом? Правда ли, что перловка может ударить по мужскому здоровью? И почему сидеть на крупяной диете опасно? Телеканал "Москва Доверие" подготовил специальный репортаж.

Крупяная проблема

Москвичка по имени Жанна с грустью рассматривает свои старые фотографии. Жанна двухгодичной давности была худой, счастливой и замужней. Но муж ушел к другой, оставив ее с разбитым сердцем у открытой дверцы холодильника. Она заедала женское горе пельменями, закусывала комплексы колбасой, а упавшую самооценку запивала лимонадом. В итоге за два года душевных терзаний 20 лишних килограммов веса.

"Когда раньше шла по улице, я ловила восхищенные взгляды, сейчас совершенно такого не бывает, и мне кажется, что люди смотрят и думают что-то плохое", – утверждает Жанна Шмелева.

Теперь чаще, чем на улице, Жанна появляется в социальных сетях. Там у нее худое лицо двухлетней давности, подтянутая фигура, счастливая улыбка и новый ухажер. Свидание назначено на воскресенье, но ни в одно старое платье Жанна теперь не влезает. Ей нужно похудеть, как минимум килограммов на пять. За неделю.

Фото: ТАСС/ Валерий Матыцин

"Я бы с удовольствием попробовала какую-нибудь хорошую диету, но думаю, что без консультации специалиста, видимо, ничего не получится", – считает Жанна. В московской клинике, где профессионально занимаются снижением веса, знают, как сделать Жанну обожаемой и желанной.

Вес Жанны – 81 килограмм. Полноценные программы похудения ей не подходят: они слишком долгие. Доктор Мухина предлагает диету, которую она сама использует редко и мало кому советует: диету на злаках.

Злаковая диета работает просто: всю неделю Жанне необходимо питаться кашами на воде, без соли и сахара. Обещанный результат – через семь дней минус 5 пять килограммов. При этом злаки насыщают организм витаминами и очищают его от шлаков.

Казалось бы, идеальная диета, однако сидеть на ней без разрешения врача категорически запрещено! Дело в том, что в большинстве круп мало белка, а без него человек просто не сможет жить полноценно.

"То есть неделю – ну это максимум, что она может себе позволить, чтобы не экспериментировать со своим организмом. Потому что белок нам нужен для синтеза иммуноглобулина, и она просто может посадить свой иммунитет и невзначай чем-то заболеть", – утверждает Марият Мухина.

Фото: ТАСС/ Валерий Матыцин

Жанна получила четкие указания: с понедельника по воскресенье чередовать разные крупы, сочетая злаки с небольшим количеством белка. Например, молока. Дольше недели сидеть на ней нельзя, иначе от недостатка белка можно не только скинуть лишние килограммы, но и протянуть ноги. Недостаток белка быстро приведет к дистрофии мышц, проблемам с сердцем, почками и печенью.

С манной каши начинали утро сотни миллионов жителей Советского Союза. Манка – пшеничная крупа очень мелкого помола. Есть гипотеза, что впервые ее стали делать на Ближнем Востоке. В России она появилась в XIII веке и стоила очень дорого.

Все изменилось в СССР, когда манную крупу стали делать из отходов переработки пшеницы. Манка стала основным блюдом в детских садах и интернатах. Стоила эта крупа копейки, варилась за минуты, и при этом была очень питательной. Пережившие голод дети набирали вес буквально на глазах.

Диетолог Марият Мухина утверждает, что манную крупу оправдано давать только детям с пониженным весом. Что же произойдет, если постоянно кормить манкой здорового ребенка? Ничего хорошего. Традиционно приготовленная манка – на молоке, с сахаром и маслом – очень калорийное блюдо. Глюкозы в нем столько же, сколько в пирожных.

Фото: ТАСС/ Владимир Смирнов

"Манная крупа – это быстрые углеводы. То есть это действительно быстрое повышение концентрации глюкозы в крови, высокий индекс гликемичности", – объясняет Марият Мухина.

Также в манке содержится органическая соль фитин, препятствующая усвоению кальция, поэтому постоянное употребление этой крупы может привести к сердечной недостаточности и серьезным болезням костей, для которых кальций жизненно необходим.

"Если детей кормить только манной кашей, как бы они ее ни любили, им будет плохо, потому что у ребенка раннего возраста будет развиваться рахит. На самом деле в своей 20-летней практике самый страшный рахит я видела у годовалых девочек-близнецов, которых кормили манной кашей шесть раз в день", – говорит детский диетолог Елена Павловская.

Как не перекормить ребенка

Фото: ТАСС/ Александр Карелин

Впрочем, если кормить детей шесть раз в день любой другой кашей, тоже ничего хорошего не выйдет. Эти дети – жертвы неправильного питания. Причем мало кого из них кормили гамбургерами и жареной картошкой. Просто родители не всегда знают, что каши – тоже очень калорийная пища.

"Их польза зависит от того, как часто их дают ребенку, мы говорим о детском питании, и что в них добавляют, как их готовят. Если кашу готовить привычно, каша должна быть сладкая и жирная. "Кашу маслом не испортишь" – знаменитая поговорка. Испортишь, если положить туда 20-30 грамм масла и она будет плавать вот в этом желтом озерце, тогда вот испортишь", – рассказывает Елена Павловская.

При неправильном питании ожирение наступает в первые полтора-два года. И это не просто косметический эффект, а серьезная болезнь, которая может сделать ребенка инвалидом уже к десяти годам.

"И болезни, которые раньше считались характерными для людей пожилого возраста (это повышенное давление, гипертония, это фиброз печени, это сахарный диабет второго типа, желчнокаменная болезнь), они сейчас характерны для детей с лишним весом, которым может быть 10-12-13 лет", – говорит Павловская.

Как избежать таких страшных последствий? Во-первых, надо внимательно отнестись к первому прикорму. Если у ребенка есть лишний вес, надо начинать с овощей, а крупы вводить позже. Каши надо готовить на воде, или нежирном молоке. Но лучше всего, как это ни удивительно, покупать их в магазинах. Каши в пачках для детей безопаснее тех, которые мамы варят сами.

Фото: ТАСС/ Александр Рюмин

"Первые каши рекомендуется давать ребенку специальные, для детского приготовления, инстантные в коробочках. Существует масса компаний, представленных на рынке. Если самим готовить их для детей полноценно, в общем-то, достаточно сложно добиться того же. Если готовить самостоятельно, есть шанс, что ребенок будет их хуже, во-первых, усваивать, и может быть у него раздражение, могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом, с желудком, с желчным пузырем", – рассказывает Елена Павловская.

Самыми первыми детям дают каши из круп, которые не содержат глютен. Полугодовалые дети еще не могут его перерабатывать. Лучший вариант – рисовая каша. Подойдет и гречка. Перловку и овес же не стоит давать раньше года. Маленькие дети их просто не переварят и могут серьезно заболеть.

Первый же день диеты чуть не стал последним. Манная каша не отбила желание съесть хотя бы немного мяса, рыбы, хотя бы йогурт. Но ничего кроме каши и стакана молока Жанне нельзя. Утром вторника она вскочила на рассвете – голодная.

Наши далекие предки с Жанной бы не согласились. В древности пшеничная каша считалась большим лакомством. Варить зерна пшеницы стали около восьми тысяч лет назад на Ближнем Востоке и в Египте. Чтобы узнать древние рецепты, нам пришлось отправиться в маленькую деревушку на Валдае, где вдалеке от цивилизации община реконструкторов пытается жить так же, как вятичи, кривичи и древляне.

Фото: ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Специалист по реликтовой кухне Светлана Голенкова отправляется за пшеницей в амбар. По традиции, пшеничную кашу здесь готовят не из дробленого, как сейчас, а из цельного зерна. Его промывали по нескольку десятков раз. Впрочем, времени на приготовление пшеничной каши наши предки не жалели. Это блюдо готовили только на большие праздники.

"Пшеничная каша – ее называли полба. И варили ее на коляду. То есть это день зимнего солнцестояния, это где-то в районе 20-21 декабря. Ее промывали, замачивали на сутки и затем томили в печи порядка шести-восьми часов. И она раскрывалась, вместо удлиненных такие круглые становились зернышки у нее", – говорит сотрудник этнокультурного центра Светлана Голенкова.

Ни соли, ни сахара в кашу не добавляли. В русской печи она сама по себе становилась немного соленой и чуть-чуть сладкой. А вот на различных добавках древние кулинары не экономили. Каша, особенно пшеничная, была частью религиозного ритуала. Каждый ингредиент в ней нес мистический смысл.

"Что это могло быть? Да, в северных регионах это, конечно, брусника и клюква, и смородина могла быть. Могли добавлять даже орехи туда. То есть каша, наполненная какими-то ингредиентами, она становилась ритуальной, обрядовой", – рассказывает Голенкова.

Чем опасна пшенка

Вернувшись с работы, Жанна мечтала только об этом: лежать на диване сколько хочется и лопать все, что душе угодно. Однако холодильник напомнил о диете холодной пшеничной кашей, вся мистика которой для Жанны заключена в эффекте похудения.

"Поначалу мне она ужасно не понравилась, но ближе к вечеру мне уже подумалось, что есть ее можно", – признается Жанна Шмелева.

Фото: ТАСС/ Виталий Белоусов

Сегодня второй день. Жанна ужинает пшеничной кашей, которая для некоторых из нас может оказаться настоящим ядом.

"Зерно пшеницы содержит белок, который называется глиадин. И у части людей, не переносящих глиадин, может развиться заболевание, которое называется цилиакия", – объясняет врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная.

У больных цилиакией глютен повреждает слизистую оболочку тонкой кишки и она атрофируется. В результате нарушается всасывание пищи в кишечнике. Ребенок начинает худеть независимо от того, сколько ест. По статистике, в странах Европы врожденная непереносимость глютена у каждого сотого жителя. Сколько в России – неизвестно, статистики нет, исследования не проводились.

"Проявляется в недостатке веса, поносах, болях в животе. Сейчас есть данные о том, что нетипичные формы могут проявляться чем угодно. Анемией тяжелой, развитием даже сахарного диабета", – говорит Ирина Бережная.

Глютен, в частности, наша героиня переносит хорошо, а вот злаковую диету в целом – не очень. Сегодня она украдкой измерила объемы.

"Что касается результатов диеты, то они скромные. Точнее никаких результатов нет. По ощущениям, все как было, так и есть. В платья по-прежнему не влезаю. К пшенной каше я отношусь нейтрально, никак", – утверждает Жанна Шмелева.

Большинство людей путают пшенную крупу с пшеничной. На самом деле, они похожи только названием. Пшено – это зерна проса. Его начали выращивать в Китае и Индии, и еще до нашей эры пшено распространилось по всему миру, причем тоже как часть ритуальных обрядов.

На Руси, например, пшенку варили, когда мирились соседи или даже воины. Каким образом она помогала укреплению дружеских связей, осталось тайной. До нас дошла лишь поговорка: "С ним каши не сваришь". И надо сказать, что любовь к пшену появилась неспроста.

Пшенка содержит много фосфора, который укрепляет эмаль зубов и делает гладкой кожу. Также эта крупа почти никогда не вызывает аллергию и выводит из организма вредный холестерин. Однако есть у пшена и минусы. В нем содержатся вещества, повышающие газообразование, поэтому людям с проблемным кишечником пшено лучше из рациона исключить.

Чем еще опасна пшенка? Правильнее сказать не чем, а кем. Жучков, клещей и бабочек или вредителей хлебных запасов, как их уважительно называют специалисты, можно встретить в разных крупах. Но пшенку они любят особенно сильно.

Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна, специалист лаборатории Диана Седова в поисках вредителей просеивает партию пшенки. Первым делом она ищет клещей. Эти вредители настолько малы, что их можно увидеть только под лупой. Однако вреда от них много.

Их выделения могут вызвать аллергию и кишечные расстройства. Конечно, ни одна хозяйка не будет изучать крупу с лупой, однако есть еще один способ обнаружить опасных вредителей. Пшенка или рис, зараженные клещами, издают сладковатый медовый запах.

Одни из самых распространенных вредителей круп – долгоносики. Испорченную крупу лучше отнести обратно в магазин. По закону вам должны вернуть деньги. Съев ее один раз, вы, конечно, не отравитесь, но если есть крупу с жучками постоянно, здоровье начнет сдавать.

"С точки зрения здоровья у многих это могут быть аллергические реакции на продукты выделения у насекомых, это могут быть и расстройства пищеварения", – объясняет Диана Седова.

Мельничная огневка или зерновая моль. Если привычная всем моль питается тканью и мехом, эта – крупами. Уничтожает пшенку, овес и рис килограммами.

"Чтобы поэкспериментировать найдите огневку, закройте ее где-то с доступом к пище, то есть с какой-нибудь крупой, у вас в итоге крупа через какое-то время превратится в труху. То есть просто не будет ни одного целого зерна там", – утверждает Диана Седова.

Про опасных вредителей Жанна прочитала в Интернете, пытаясь заглушить чувство голода полезной информацией. Новый мужчина ее мечты просигналил подтверждением свидания.

Рисовая мода

Утром, едва открыв глаза, Жанна решила не трусить и как следует разглядеть свое отражение. Щеки немного впали, живот чуть-чуть втянулся. Сегодня четвертый день диеты – рисовый.

Более трех с половиной миллиардов людей на планете едят рис каждый день. Китай, Индия, Таиланд, Вьетнам и Индонезия до сих пор спорят, кто же стал выращивать его первым. В Европе же эту крупу долго игнорировали. В Россию, например, рис завезли сравнительно недавно, около 300 лет назад.

В нашем климате прижился только круглозерный рис. А все остальные виды – длиннозерный, пропаренный, нешлифованный, дикий и даже черный – закупают за рубежом. Какой рис лучше, а какой хуже – дело вкуса. Однако есть народный метод, который позволяет выбрать самый полезный рис. Это Жанна умеет делать с детства.

"Суть этого метода довольно простая. Дело в том, что в рисе содержится крахмал. А крахмал – это значит сахар. Сахар – это не очень полезно. Определить, где больше сахара, довольно просто. Нужно в рис разного вида налить раствор йода. И тот рис, который окрасится больше, станет ярко-синим, тот рис более вредный", – говорит Жанна Шмелева.

Диетологи считают, что самый полезный рис – дикий, не шлифованный. Целая оболочка позволяет сохранить много полезной клетчатки, витаминов и микроэлементов.

"Есть исторические данные, когда в стране развилась цинга, в голодный год, и единственные, кто лучше всего себя чувствовал, это были крестьяне, потому что они ели этот рис с полей, необработанный, а вся царствующая семья, в общем, серьезно болела, именно потому, что рис у них был шлифованный", – утверждает Ирина Бережная.

А как же обычный белый шлифованный рис без оболочки, который мы едим постоянно? Неужели он бесполезен или, более того, опасен? Оказывается, ферментная система жителей Азии устроена так, что они могут есть его по несколько раз в день, а европейцы, в том числе и россияне, могут его есть максимум два раза в неделю, не чаще.

"В целом, для больных диареей или кишечными расстройствами рис полезен, потому что он тормозит моторику кишечника. Но для человека, который не страдает этой патологией, он будет, наоборот, вреден, потому что, как правило, гиподинамия, малоподвижный образ жизни и так делают наш кишечник ленивым", – рассказывает диетолог Марият Мухина.

Особо осторожными нужно быть с рисом, внешне похожим на дикий. Часто это самый обычный белый рис, только пораженный плесенью. И есть его категорически запрещено. В такой заплесневелой крупе содержатся сильнодействующие яды – микотоксины.

"Микотоксины – это вредные вещества, при попадании в организм они имеют свойство накапливаться, они отравляют ваш организм. Кроме того, микотоксины – это доказанный наукой факт – вызывают онкологические заболевания", – утверждает Диана Седова.

Каким же образом смертельно опасные вещества появляются в крупах? Преподаватель Тимирязевской академии Андрей Мякиньков раскрывает эту тайну: всему виной обычное разгильдяйство производителей зерна.

"Если мы не досушим зерно, оно останется с повышенной влажностью, то в процессе хранения такое зерно может подвергнуться микробиологической порче, и кроме неприятного плесневого запаха в зерне могут накапливаться вредные продукты жизнедеятельности микроорганизмов", – рассказывает Андрей Мякиньков.

Анализ зерна на микотоксины очень дорог и проводится редко. К счастью, проверить крупы на наличие этих ядов может каждый у себя дома. "В первую очередь это органолептика – наличие плесневого запаха. Если плесневого запаха нет, то можно не беспокоиться", – говорит Мякиньков.

Чтобы усилить эффект диеты каменного века, Жанна решила сесть на велосипед. Десять километров для нетренированного человека приличная дистанция. Выносливости Жанне добавили углеводы, содержащиеся в злаках. Кроме того, крупы выводят из организма шлаки, поэтому худеющий чувствует себя легко и свободно, даже настроение улучшается.

Эксперимент перевалил за половину. Жанна с удовольствием отмечает, что пару килограммов она скинула. Пятый день зерновой диеты она встречает с энтузиазмом.

Кладезь железа

Гречка – главная крупа в нашей стране. Между тем, ее родина – север Индии. В Европе гречку выращивают только ради меда, а семена продают в аптеках, как лекарство. Поэтому иностранцев очень часто удивляет само существование гречневой каши.

Шеф-повара знают сотни способов приготовления гречки. Дмитрий Граченко ввел эту крупу в блюдо собственного изобретения: утка с молодой гречкой, кедровой мукой, а также еще добрым десятком ингредиентов.

Из всех злаков в диете Жанны только гречку, по мнению диетологов, можно есть хоть каждый день. В чем же ее тайна?

"Гречка – одна из самых полезных круп, потому что она содержит все 18 жизненно необходимых аминокислот, содержит очень много микроэлементов, среди которых такие редкие, как бор, кадмий, йод, кобальт. И плюс, она также содержит витамины группы B, E и даже витамин А", – утверждает Марият Мухина.

В гречке помимо углеводов содержится много белка и важные жиры. Кроме того, она выводит из организма вредные токсины и нормализует обмен веществ.

Считается, что эта крупа по своим питательным свойствам может заменять на нашем столе мясо. Неужели гречка исключительно полезная? Не тут-то было. Например, раньше считалось, что гречневую крупу надо есть при недостатке железа. Теперь же выясняется, что это неправда.

"Да, в гречке действительно много железа, но это железо усваивается, к сожалению, плохо. То есть у нас для усвоения железа необходимо вводить вещество, которое содержит кислую среду, а гречка более нейтральная, поэтому если бы мы ели гречку, скажем, с лимоном, то это железо гречки усваивалось бы очень хорошо. А поскольку таких блюд практически нет, то мы можем, в общем-то, совершенно не учитывать вот это железо, которое содержится в гречке", – рассказывает Марият Мухина.

Рекордное содержание железа – это только один из мифов о чудодейственных свойствах гречки. Есть и другие.

"Когда-то в нашей стране почему-то считалось, что гречка снижает сахар. Поэтому всем диабетикам просто бесплатно выдавали гречку. Это были еще советские времена и очень давно. Но на самом деле, в общем, этот эффект тоже научно не доказан", – говорит Ирина Бережная.

Многие думают, что гречка – это зерно, которое подверглось минимальной обработке. Буквально сорвали на поле, и вот оно – на столе. Это не так. Гречневую крупу производят на заводе.

Шестиэтажный крупозавод маленького городка Суворова между Тулой и Калугой чуть ли не главный поставщик гречки во все магазины Москвы. Ассортимент гречки на прилавках столичных супермаркетов обманчив, она насыпана в прямом смысле из одного мешка.

"В настоящее время осталось очень мало заводов – производителей круп. Все больше появляется фирм-фасовщиков, которые закупают продукцию у основных производителей и фасуют ее под своим торговым знаком. Тем самым, заходя в магазин, мы, по сути, покупаем один и тот же продукт под разными торговыми марками", – утверждает заведующая производственно-технической лабораторией крупозавода города Суворова Александра Бондарева.

Сырое зерно сначала сушат, потом долго и сложно очищают. От гречишного зерна отделяют все, что больше и тяжелее его. После этого зерно идет в пропариватель. Пропаренная крупа быстрее варится. Впрочем, на прилавках всегда можно найти и так называемую зеленую гречку.

Она считается гораздо полезнее. Дальше зерно разделяют на разные фракции, шелушат и сортируют. Затем еще раз очищают. И только после этого зерно рассыпают по мешкам. Гречневую крупу ценят за высокое содержание железа. Ценное вещество может содержаться не только в виде микроэлементов, но и виде вполне осязаемой металлической пыли.

"Металломагнитная пыль появляется в зерновой массе или в крупе при неправильной настройке механизмов. Зерно у нас передается с одной части, с одного рабочего органа нашей машины, на другой рабочий орган, и часто в качестве транспортирующего устройства является шнек. И вот если этот шнек неправильно отлажен или имеет какие-то механические повреждения, то может металл тереться о металл и возникает вот эта металломагнитная пыль", – рассказывает Андрей Мякиньков.

Если такая пыль попадет в организм, это может вызвать серьезные проблемы – от атрофии слизистой желудка до повреждения внутренних органов.

Образец гречки с рекордным содержанием железной пыли в лаборатории хранят как доказательство разгильдяйства производителей. К счастью, это конфискат, найти такое на прилавке невозможно.

"Овсянка, сэр!"

Суббота - на очереди каша, которую обожают британские леди и джентльмены и ненавидит большинство детей во всем мире, – овсянка.

Мало кто любил овсянку в детстве. Это блюдо из рациона суровых северян. Славяне, скандинавы и германцы ценили еду не за вкус, а за питательность. В России овес появился в конце первого тысячелетия нашей эры и быстро завоевал популярность, ведь он рос в тех местах, где не росли другие злаки.

"Английский завтрак очень оправдан, для того чтобы начать свой день правильно, дав практически нервным клеткам питание, дав энергию всему организму. И овсяная каша на воде – это одно из лучших блюд, можно даже сказать, для ежедневного применения", – говорит Марият Мухина.

В овсе мало калорий, но при этом много белка и клетчатки. Кроме того, в зернах овса содержится кремний, который укрепляет стенки сосудов, повышает иммунитет и укрепляет кости. Однако в овсянке, так же как и в манке, содержится фитин, который способствует болезням костей и сердца. Полезнее всего из овсяных блюд слизистый отвар, за который овсянку и недолюбливают.

"Но именно в этой слизистой составляющей и существуют все витамины и микроэлементы. Они как бы выходят именно вот в этот отвар, и это достаточно полезная вещь", – рассказывает Ирина Бережная.

Вторым по полезности идет изобретение советской пищевой промышленности – овсяная крупа "Геркулес". А вот овсяные каши быстрого приготовления пользы для здоровья точно не принесут.

"Полезность такой каши – это только калорийность. Ну и быстрота приготовления, если кто-то очень торопится. То есть разовые варианты – пожалуйста, но ежедневное применение бесполезно абсолютно", – утверждает Бережная.

Между тем диета Жанны близится к завершению. В воскресенье ее ждет крупа, которую большинство людей назовут самой не вкусной – Пперловка.

Солдатская пища

Вареные зерна ячменя, или перловку, любят немногие. Эта крупа считается жесткой и безвкусной. На самом деле, перловку надо просто правильно готовить. Ячмень с самых древних времен считался основой воинского рациона. Им кормили еще римских легионеров, а гладиаторам выдавали после боев в качестве награды. В чем же секрет этой крупы?

"Перловка является одной из самых низкокалорийных круп в ряду злаковых. Но большой ее плюс в том, что она очень медленно переваривается. Ее рекомендуют именно в рацион для военных, именно для того, чтобы сохранить дольше чувство сытости", – говорит Марият Мухина.

Новобранцы и в самом деле едят перловку без особого энтузиазма.

"От перловой крупы мы отказались в 2012 году. Это было связано с пожеланиями питающихся. Негативно к ней относились все военнослужащие. Она почему-то никому не нравилась, эта крупа перловая", – утверждает начальник продовольственного управления штаба материально-технического обеспечения ВС РФ Александр Бережной.

Почему же солдаты ненавидят перловку? Называют ее "дробь 16", "кирзовая", "шрапнель" и еще десятками обидных прозвищ. Все просто: чтобы перловка получилась вкусной, ее нужно долго варить. В армии на это времени нет.

"Перловую кашу можно очень легко испортить, так как можно ее или переварить, или не доварить. Особенно если просто залить водой и не добавить какие-то специи или соль, она будет на вкус просто неприятная для употребления", – рассказывает повар Александр Новоселов.

Правда ли, что перловка обладает необычайной энергетической ценностью? Мы решили разгадать эту тайну с помощью эксперимента.

– Меня зовут Максим, мне 24 года. Бегаю в свое удовольствие, любимая дистанция – десять километров.

– Здравствуйте, меня зовут Кирилл, мне 28 лет. Люблю здоровый образ жизни, часто принимаю участие в любительских марафонах.

У добровольцев схожие параметры. Рост – около 180 см, вес – примерно 70 кг. Дистанцию пять километров пробегают приблизительно за 20 минут. Показатели наших героев схожи. Обычно они приходят на финиш вместе. Но сегодня Максим и Кирилл выйдут на дорожку в разных кондициях. Максим позавтракал перловой кашей, а Кирилл – легким омлетом с куриной грудкой.

Но действительно ли перловка положительно сказывается на спортивных результатах? Первые три километра Максим, который завтракал перловкой, и Кирилл, который съел омлет с курицей, шли вровень. Но ближе к финишу Максим серьезно вырвался вперед и больше преимущества не выпускал.

"В начале чувствовал, что пища достаточно тяжелая, но на дистанции бежалось очень комфортно и никак не сказалось", – говорит Максим.

"Ощущения сохранились, эта тяжесть, периодически в течение пробежки было какое-то чувство дискомфорта внутри, бессилие и даже периодически изжога. Под конец я уже даже практически не мог выложиться на все сто, как обычно", – утверждает Кирилл.

Клетчатка, которой в перловке очень много, снабжала Максима энергией на протяжении всей дистанции. Также в этой крупе содержится много белка, витаминов группы В, железа, кальция, меди, йода и фосфора. Поэтому перловка в целом положительно воздействует на весь организм человека.

"В перловке есть еще такой хитрый момент: если ее употреблять постоянно и ежедневно, она может немножечко снижать потенцию. Там есть определенные вещества, которые влияют, абсолютной доказанности научной нет, но в литературе это встречается", – рассказывает Ирина Бережная.

Вещества, которые могут испортить жизнь любому мужчине, называются фитоэстрогенами. Оказавшись в нашем организме, они действуют как женские половые гормоны.

"Но мы от перловой крупы полностью не отказались, то есть в настоящее время мы ее используем для приготовления рассольника ленинградского, потому что приготовление этого блюда без крупы перловой просто невозможно. Ну и кроме того, при организации лечебного питания по некоторым диетам идет тоже данная крупа. Но в тех объемах, в которых она используется на довольствии, думаю, что никакого вреда она здоровью военнослужащих не принесет", – рассказывает Александр Бережной.

Доев перловку, Жанна пораньше легла спать, чтобы поскорее оказаться у диетолога. Ей, конечно, хотелось бы вернуться к своим старым формам, и чем быстрее, тем лучше. Но минус три килограмма за неделю для Жанны – хороший результат. Продолжать зерновую диету дальше категорически нельзя.

Крупы – уникальный продукт, мы так привыкли к ним с самого детства, что едим не задумываясь. В результате, мы потребляем опасные крупы и пренебрегаем теми, которые действительно полезны. Так что лучше потратить время и разобраться, какие каши необходимы, в их воздействии именно на наш организм, чем потом расхлебывать проблемы, которые можно было с легкостью избежать.