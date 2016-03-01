Каток на ВДНХ снизит цены на билеты в два раза 8 марта

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В Международный женский день представительницы прекрасного пола смогут попасть на каток ВДНХ за полцены, сообщает пресс-служба парка. "Женщины, пришедшие в этот день на каток ВДНХ, получат скидку, а девочек до 8 лет пустят на детский каток бесплатно", – отмечается в сообщении.

Кроме того, ледовая площадка ВДНХ подготовила праздничную программу. На катке организованы утренний сеанс – с 12:00 до 15:00 и вечерний – с 17:00 до 20:00. В рамках конкурса любительских фотографий посетительницам катка будет предложено опубликовать в Instagram снимки из любой фотозоны с хэштегом

#веснанаВДНХ

и

#8МартаВДНХ

.

Первые 50 девушек с утреннего сеанса,принявшие участие в конкурсе, получат в подарок цветочные броши. С вечернего сеанса – первые сто девушек. В конце вечера по результатам набранных лайков четыре девушки в каждой смене станут обладательницами бесплатных билетов на каток ВДНХ на две персоны.

Сюрприз для женщин подготовил и главный ресторан катка. Все посетительницы при заказе любых напитков или еды получат бокал шампанского, а также скидку 50 процентов на любой десерт из меню ресторана.

Стоимость билетов на каток ВДНХ 8 марта: девушкам от 13 лет на первый сеанс – 225 рублей;

девушкам от 13 лет на второй сеанс – 275 рублей;

девочкам от 6 до 12 лет на первый сеанс – 100 рублей;

девочкам от 6 до 12 лет на второй сеанс – 125 рублей.

