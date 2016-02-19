Выбор спортивной секции для детей доверят профессионалам

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На проекте "Активный гражданин" завершилось голосование о том, нужна ли родителям помощь профессионалов при выборе спортивной секции для детей, сообщает пресс-служба онлайн-референдума.

Большинство активных граждан поддерживают идею профессиональной проверки спортивных особенностей детей. Эти пользователи (66%) отметили, что готовы обратиться к экспертам при затруднениях в выборе вида спорта.

Более 12 процентов респондентов считают, что необходимо ввести централизованное тестирование для определения потенциала детей. Около 20 процентов опрошенных не доверят выбор спортивной секции посторонним людям и считают, что такие вопросы должны решать только родители.

Всего в голосовании приняли участие более 200 тысяч человек.

По результатам этого голосования власти примут решение об открытии центров спортивного тестирования для детей.

Специалисты центров будут определять предрасположенность детей к разным видам спорта и давать рекомендации родителям по выбору секций или спортшкол. Сейчас выбор предпочтительного вида спорта для ребенка целиком лежит на плечах родителей.

В центрах будут проводить тесты, которые помогут родителям определиться с выбором наиболее подходящих секций. Сейчас различных секций и кружков, подведомственных Москомспорту, в столице насчитывается более ста.