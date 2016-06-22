Все места массового отдыха детей проверят в Карелии до пятницы

Фото: ТАСС/Семен Майстерман

В Карелии в ближайшие три дня проверят все места коллективного отдыха детей и взрослых, сообщают РИА Новости. В первую очередь проверят детские оздоровительные лагеря.

По словам главы Карелии Александра Худилайнена, руководители органов местного самоуправления в кратчайшие сроки должны лично провести физическую проверку всех мест отдыха. Отчеты о проделанной работе руководители местной власти должны предоставить ему в пятницу.

"Все, кто посещает Карелию, становятся нашими гостями с нашей ответственностью. И мы должны обеспечить безопасность нахождения туристов, особенно детей, на территории республики. Необходимо с очень большим вниманием относиться к организации отдыха приезжающих, чтобы они действительно приезжали отдыхать", – сказал Худилайнен.

Проверки уже проводит прокуратура Карелии, в состав комиссии входят специалисты МЧС России и заинтересованных министерств и ведомств. За последние двое суток проверены семь детских оздоровительных лагерей, в том числе Парк-отель "Сямозеро", а также одна туристическая база.

По шести лагерям нарушений, влияющих на безопасность, не выявлено. А вот в лагере "Сямозеро" повторно выявлены грубые нарушения в области пожарной безопасности и подготовки к купальному сезону.

В Москве начали выплачивать компенсации семьям погибших в лагере детей

По данным следствия, 18 июня участники детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе республики. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули.

Как выяснилось позднее, у лагеря не было разрешения на проведение программ с походами.

Подтверждена гибель 13 детей, поиски 14-го продолжаются. По факту произошедшего СКР возбудил уголовные дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и о халатности.

Задержаны пятеро сотрудников лагеря, а также глава карельского Роспотребнадзора Антатолий Коваленко и заместитель директора ООО "Парк-отель "Сямозеро" Вадим Виноградо.

Власти Карелии готовит исковые заявления в суд, чтобы юридически ликвидировать парк-отель "Сямозеро". В настоящее время лагерь закрыт, все воспитанники вывезены.