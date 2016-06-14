Дети смогут оплачивать покупки в лагерях с помощью браслетов

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Мосгортур запустил в лагерях новую систему безналичной оплаты, сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на источник в учреждении. Теперь дети смогут расплачиваться за покупки на территории лагеря с помощью индивидуальных электронных браслетов, а родители – контролировать все их траты.

Нововведение избавит родителей от лишних забот. Им не придется думать о том, сколько денег дать с собой ребенку в лагерь или беспокоиться, что ребенок потеряет их или купит что-то вредное за территорией, например, во время экскурсии. В личном кабинете родители смогут посмотреть, что и когда ребенок покупал.

В магазинах и буфетах двух лагерей "Мосгортура" установлены программно-аппаратные комплексы "Смартлет", позволяющие совершать покупки таким образом. Отдыхающие дети получат браслеты бесплатно. На сегодняшний день их закуплено более 2 тысяч штук. В детском лагере "Машук" (кавказские Минеральные Воды) система внедрена с первой смены, а в "Малаховке" (Подмосковье) появится во второй.

Пока оплата по браслетам работает в тестовом режиме. Если пилот будет пройден успешно, систему планируется внедрить во всех лагерях в 2017 году. При этом каждая зона отдыха сама решит, терминалы и браслеты какого производителя закупать.