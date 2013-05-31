Новые дошкольные и социальные объекты откроются ко Дню защиты детей

Фото: m24.ru
Ко Дню защиты детей департамент строительства Москвы передает под заселение после реконструкции православный Свято-Софийский детский дом, рассчитанный на 32 места. Об этом сообщили в столичном департаменте строительства.
Помимо этого закончены строительно-монтажные работы еще на 4 объектах. В данный момент завершается оформление документации для ввода детских садов в эксплуатацию.
Ко Дню защиты детей будут переданы под заселение 4 дошкольных образовательных учреждения в разных районах Москвы – в Войковском, Восточном Измайлово, Лефортово и Митино.
У двухэтажного здания православного Свято-Софийского детского дома появились три мансардных этажа. Общая площадь объекта составила 1700 квадратных метров (первоначальная площадь – около 800 кв. метров).
На втором и мансардном этажах расположены жилые помещения для воспитанников. В каждом - 2 спальни, рассчитанные на 3 человека, и 1 спальня на 2 человека; воспитательская комната, 2 санузла (для детей и взрослых), классная либо игровая комната.
На первом этаже находится трапезная, которая одновременно используется как актовый зал, медицинский и кухонный блоки, а также помещение для охраны. Для обслуживания детского дома оборудованы дополнительные технические и хозяйственные помещения.
Всего с начала года на территории Москвы введены в эксплуатацию 2 детских сада – на 5-м Войковском проезде (на 220 мест) и на улице Академика Виноградова (на 75 мест).
Кроме того, как сообщалось ранее, в июне на торги выставят шесть помещений под детские сады. Также под обустройство детсадов будут отдавать нежилые здания в Москве.
