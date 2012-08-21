Собственникам компенсируют возврат помещений детских садов

ИТАР-ТАСС

Президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать компенсацию бизнесменам, которые возвращают региональным и муниципальным властям помещения, ранее использовавшиеся как детские сады.

При этом право собственности нарушаться не будет. Если предприниматели готовы отдавать помещения, то их нужно поощрять, сообщает РИА Новости.

Соответствующий вопрос решался на рабочей встрече главы государства и губернатора Алтайского края Александра Карлина.

На Алтае в результате инвентаризации помещений выявлено 159 зданий, которые можно использовать для размещения в них детсадов.

"Большую часть возвратили под детские дошкольные учреждения. Осталось два десятка объектов, с собственниками которых мы ведем разъяснительно-воспитательную работу", - подчеркнул Карлин.

Кроме того, власти Алтайского края поддерживают инициативу предпринимателей по созданию в регионе учреждений для дневного или кратковременного пребывания детей. За счет подобных мер в прошлом году на Алтае появилось 11,5 тысяч дополнительных мест в детских садах. В 2012 году эту цифру планируют увеличить до 12 тысяч.

По словам Карлина, к 1 сентября следующего года ребятишки в возрасте от трех до семи лет не будут стоять в очереди в детсады.