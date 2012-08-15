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Политика

15 августа 2012, 14:47

Вопрос с очередями в детские сады в РФ хотят решить к 2016 году

детские сады Ольга Голодец власть

Фото: ИТАР-ТАСС

В России до 1 января 2013 года заработают 350 детских садов, что даст дополнительно 52 тысячи мест, при этом к 1 сентября 2012 года в 11 регионах РФ будет полностью решен вопрос с местами в детские сады для детей с трех до семи лет, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Также, по ее словам, в систему дошкольного образования будут возвращены детские сады общей численностью 27 тысяч мест, передает "Интерфакс".

Всего, отметила Голодец, в России дополнительно появится 281 тыс. мест. "Это не предельная цифра. По многим регионам это решит ситуацию", - уточнила вице-премьер.

Она подчеркнула, что из 83 регионов к 1 сентября в 11 регионах будет удовлетворена потребность в детских садах. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Магаданской, Новгородской, Псковской, Тамбовской областях и Чукотском автономном округе.

Вместе с тем Голодец выразила надежду, что к 1 января 2013 года к этим 11 регионам прибавится значительная часть субъектов РФ и что к 2016 году очереди в детские сады по всей стране будут ликвидированы.

Кроме того, власти к 2013 году разработают новые стандарты образования для дошкольников, и к 2015 году они будут введены по всей территории России. "К 2013 году будут готовы новые подходы, стандарты образования. И мы начнем в пилотном режиме по разным программам эти стандарты проверять, рассматривать", - сказала Голодец.

В частности, по словам вице-премьера, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер разработала программу физического развития детей для трех лет, а пианист Денис Мацуев подключен к разработке программы по музыкальному образованию детей.

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