В июне на торги выставят шесть помещений под детские сады

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы в июне 2013 года выставят на торги право льготной аренды шести зданий, в который потом должны быть расположены детские сады.

Инвесторам будет необходимо провести ремонт этих помещений, сообщил на пресс-конференции во вторник глава управления инвестиционных торгов и развития конкуренции департамента столицы по конкурентной политике Василий Калинкин.

В частности, на аукцион выставят постройки 1959-1964 годов: Новохорошевский проезд, дом 11; Погонный проезд, дом 1б; улица Онежская, дом 14б, улица Металлургов, дом 56; Шебашевский проезд, дом 3 и улица Пырьева, дом 10а.

Напомним, программа льготной аренды предусматривает плату 1 рубль за квадратный метр после выполнения арендатором условий договора.