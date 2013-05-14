Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая 2013, 18:41

Общество

В июне на торги выставят шесть помещений под детские сады

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы в июне 2013 года выставят на торги право льготной аренды шести зданий, в который потом должны быть расположены детские сады.

Инвесторам будет необходимо провести ремонт этих помещений, сообщил на пресс-конференции во вторник глава управления инвестиционных торгов и развития конкуренции департамента столицы по конкурентной политике Василий Калинкин.

В частности, на аукцион выставят постройки 1959-1964 годов: Новохорошевский проезд, дом 11; Погонный проезд, дом 1б; улица Онежская, дом 14б, улица Металлургов, дом 56; Шебашевский проезд, дом 3 и улица Пырьева, дом 10а.

Напомним, программа льготной аренды предусматривает плату 1 рубль за квадратный метр после выполнения арендатором условий договора.

детские сады торги

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика