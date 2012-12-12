Двух воспитательниц, которые издевались над детьми, уволили из детсада

Обзор историй о жестоком обращении с ребятами в детских садах

Двух воспитательниц, которые издевались над детьми, уволили из Центра развития ребенка № 474.

Родителям удалось записать на диктофон все, что происходит в образовательном учреждении. Выяснилось, что воспитанников били почти каждый день за различные провинности: от нежелания спать в тихий час до капризов во время еды.

Родители намерены довести ситуацию до суда.

Это далеко не первая история о жестоком обращении в детских садах. Пару лет назад в Магадане с помощью камер видеонаблюдения родители привлекли к ответственности воспитательницу. Она раздавала детям подзатыльники и угрожала более серьезными побоями. Суд запретил ей в течение двух лет работать с детьми и постановил выплатить штраф в 60 тысяч рублей. Родители сочли такое наказание слишком мягким.

В прошлом году в Челябинске сотрудница детсада заклеивала детям рот и глаза скотчем. Женщина полагала, что так они будут лучше себя вести в тихий час.

Год назад в Зеленограде воспитательница ударила ребенка шваброй по голове. Свою вину она не признала. А в подмосковном детском доме сотрудница решила успокоить расплакавшегося мальчика струей горячей воды, направленной в лицо. Он получил термические ожоги. Женщину приговорили к 6 месяцам исправительных работ.