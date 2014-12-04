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Москва 24

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ЧП

04 декабря 2014, 16:42

В детском саду в центре города задержали психически нездорового мужчину

детские сады задержания чп

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сотрудники полиции задержали в детском саду в центре Москвы психически нездорового мужчину, сообщили M24.ru в пресс-службе полиции.

По данным Агентства "Москва", инцидент произошел днем 4 декабря в доме №7 по Большой Переяславской улице. Правоохранители отмечают, что мужчина вел себя неадекватно и утверждал, что "за ним кто-то гонится".

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что в детский сад в центре Москвы ворвался неизвестный и взял в заложники директора.

Похожий случай произошел летом 2014 года в Новосибирске: там на площадке детского сада задержали двоих мужчин, у которых при себе были два пакета с наркотиками.

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