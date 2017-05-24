Как отдохнут школьники по программе "Московская смена"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Летние лагеря "Московская смена" откроются в столице с 1 июня, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Детские городские лагеря откроются более чем на 260 площадках во всех округах столицы.

Бесплатно отдохнуть смогут школьники в возрасте от семи до 14 лет. 132 летних лагеря организуют в учреждениях департамента образования, 104 – департамента труда и социальной защиты населения, 30 – департамента спорта и туризма.

Организации департамента образования будут работать в одну смену с 1 по 30 июня. Департамент спорта и туризма организует две смены – с 1 по 30 июня и с 3 по 28 июля. Учреждения департамента труда и соцзащиты организуют смену с 1 по 25 августа.

Лагеря будут работать по будним дням с 09:00 до 18:00. Подростков ждут игры, культурные и спортивные мероприятия. Кормить детей будут три раза в день.