02 мая 2017, 19:19

Общество

Число отравившихся в лагере в Удмуртии детей достигло 76 человек

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Из лагеря "Дружба" в Удмуртии в инфекционную больницу госпитализировали 76 пострадавших, среди которых 66 несовершеннолетних. Выяснилось, что они заразились ротавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Инцидент произошел в лагере, находящемся на 14-м километре Якшур-Бодьинского тракта. Накануне туда приехали более 500 детей от 16 до 18 лет из разных регионов России.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

детские лагеря отравления инфекции чп

