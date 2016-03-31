Летом для детей организуют две тысячи кружков и секций

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В период летних каникул в Москве организуют около двух тысяч кружков и секций для детей, сообщает пресс-служба департамента культуры.

"В 2016 году в учреждениях культуры, подведомственных департаменту, в период летних каникул, будет организовано 2 тысячи кружков и секций, планируемый охват которых составит 50 тысяч детей", – отмечается в пресс-релизе.

Подробную информацию о кружках и секциях можно найти на интерактивной карте, которая размещена на официальном сайте "Мосгортура".

Прошлым летом общее количество мест организованного отдыха и досуга в городе составило более 300. На базе подведомственных департаменту культуры учреждений было открыто 85 мест отдыха и досуга. В их числе секции и кружки на базе домов культуры и учреждений кинопроката, а также восемь детских клубов и мастерских на базе парков.