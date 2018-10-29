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Общество

29 октября, 16:50

Мослекторий покажет, чему и как нужно учить ребенка

дети образование Мослекторий

Фото: из личного архива Евгения Ямбурга/

8 ноября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция проекта "Мослекторий". Тема встречи – "Увлекательная педагогика для родителей. Чему и как нужно учить наших детей".

Какие основные принципы воспитания и формирования личности ребенка в современном мире? Возможен ли индивидуальный подход в массовом образовании? Как мотивировать ребенка на учебу, как привить любовь к чтению? Работают ли методы известного педагога и писателя Антона Макаренко сегодня?

Обо всем этом расскажет Евгений Ямбург, член РАО, доктор педагогических наук, заслуженный учитель РФ, разработчик и автор книг "Школа для всех", "Педагогический декамерон" и др.

Смотрите 8 ноября в 19:00 на этой странице или портале "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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