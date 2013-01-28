Полиция предлагает похитившему свою дочь мужчине явиться с повинной

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Полиция предлагает мужчине, похитившему у бывшей жены дочь, добровольно прийти в правоохранительные органы. В этом случае можно будет решать вопрос о судьбе ребенка в установленном законом порядке.

19 января женщина обратилась в полицию и сообщила, что в районе Мячковского бульвара на юго-востоке Москвы шестеро мужчин силой отобрали у нее 10-летнюю дочь, которую она вела на занятия. После чего неизвестные сели в автомобили и скрылись.

Женщине удалось запомнить госномер одной из машин, и она обратилась в полицию. К поискам подключились волонтеры, но выяснить местонахождение девочки до сих пор не удалось.

Предполагается, что к похищению может быть причастен бывший супруг женщины. По решению суда, он имел право общаться с дочерью исключительно в выходные дни.