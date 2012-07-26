На ВВЦ пройдет школьная выставка-ярмарка

С17 по 25 августа в Москве на территории ВВЦ пройдет 7-я школьная выставка-ярмарка «От А до Я» и 2-я международная специализированная выставка «Современный ребенок», сообщает пресс-служба Департамента образования города Москвы.

На выставке родители смогут ознакомиться с технологиями подготовки детей к школе, современными обучающими программами и сориентироваться в широком ассортименте школьных принадлежностей.

Также в дни выставки будет открыта «горячая линия» по вопросам столичного образования в новом учебном году. Посетители смогут получить ответы в том числе на финансовые и юридические вопросы в сфере образования.

В программе выставки запланированы конкурсы, мастер-классы, семинары, деловые встречи, показы коллекций детской одежды, а также благотворительные акции.

Подробности можно узнать на официальном сайте мероприятия - www.expo-kids.ru