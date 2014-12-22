В Подмосковье освободили захваченную в заложники девочку

"Вечер": Девятилетнюю заложницу в Нахабине освободили

Девятилетнюю девочку, захваченную в заложники в подмосковном Нахабине, освободили. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным, Агентства "Москва", злоумышленник был ранен. Мужчину вынесли из дома на носилках и положили в машину скорой помощи. Полиция начала снимать оцепление.

Напомним, захват заложниц произошел в квартире жилого дома на улице Новая Лесная.

По версии следствия, около 17.00 неизвестный мужчина позвонил в квартиру, где находились пожилая женщина и ее девятилетняя внучка. Ему открыли дверь. Гость показал фотографию мужчины, спросив, дома ли сын.

Женщина ответила, что у нее нет сына, после чего неизвестный позвонил кому-то по мобильному телефону и сказал: "Мне дали не тот адрес, теперь моя работа будет стоить дороже". После этого мужчина вытолкал женщину на лестничную клетку, а сам заперся в квартире с ребенком.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложника в отношении заведомо несовершеннолетнего".