Первый аквапарк на свежем воздухе открылся в Москве

Фото: izmailovsky-park.ru

В Измайловском парке заработал первый в Москве аквапарк на свежем воздухе, сообщается на сайте парка.

Аквапарк с надувными горками и батутами предназначен для маленьких посетителей парка, однако родители смогут сопровождать своих детей в бассейне за дополнительную плату. При необходимости ребятам выдаются бесплатные надувные жилеты, круги или нарукавники.

Вода в бассейне фильтруется через кварцевый песок 24 часа в сутки, также она автоматически хлорируется и подогревается. Работает аквапарк с понедельника по пятницу с 12.00 до 20.00, а по выходным - с 11.00 до 21.00.

Для детей 15 минут в бассейне обойдутся в 150 рублей, один час - в 300 рублей. Также есть абонемент на весь день, стоимость которого составляет 900 рублей. При покупке такого билета сеанс на батуте прилагается в подарок.

Сейчас в Москве существует около 10 крупных аквапарков. Напомним, что столичные власти намерены выделить порядка 5 гектаров земли рядом с метро "Борисово" под проектирование и строительство аквапарка.