Мальчик погиб на западе Москвы при падении ворот на спортивной площадке

В ЗАО девятилетний мальчик погиб на спортивной площадке

В районе Дорогомилово на спортивной площадке ворота упали на мальчика. От полученной травмы ребенок скончался, рассказала M24.ru руководитель муниципалитета района Надежда Насонова.

"В районе более десятка однотипных спортивных площадок, где массово гуляют дети. И площадка, где произошла трагедия, была капитально отремонтирована в этом году. Ворота закреплялись анкерными болтами. Я была на месте трагедии - ворота сейчас опрокинуты, болты выдернуты. В причинах разберется следствие, а мы приносим соболезнования родным", - рассказала Насонова.

Она также обратилась к жителям с просьбой использовать площадки по назначению и в первую очередь соблюдать правила техники безопасности. Все площадки в столице сдаются согласно установленным нормативам, но при неправильном использовании жителями могут происходить такие трагические случайности, добавила Надежда Насонова.

Фото: Агентство "Москва"

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти".