В Нескучном саду откроется детский клуб

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Детская площадка «Шардам» второй раз откроется в Нескучном саду 21 июля. Как и в прошлом году, организаторы обещают увлекательные мастер-классы и творческие мастерские, подвижные игры и оздоровительные спортивные занятия, сообщается на официальной странице Facebook Парка Горького. Также детей ждут квесты по Парку Горького, их научат ухаживать за растениями, можно будет позаниматься в барабанной школе.

В день открытия площадки, 21 июля с 15 до 19 часов детей научат делать браслеты и короны из живых цветов, будут запускать самолеты и воздушные змеи, делать игрушечных лошадок. Кроме того, в Парке Горького устроят барабанное шествие и самое громкое ударное шоу в Москве.

Вход будет свободный, как и в любой другой день, сообщают организаторы.