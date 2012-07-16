Как прожить в Москве с детской коляской

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В Москве с детскими колясками невозможно сходить в музей, в аптеку или даже зайти в государственное учреждение, жалуются жители столицы в Интернете. Чиновники заявляют, что это незаконно.

Иностранцев не пустили в музей с детской коляской

В одном из сообществ в Живом журнале пользователь под ником specialita сообщила, что Центральный музей вооруженных сил в Москве не пускают родителей с колясками.

«Сегодня я была свидетелем отвратительной сцены, в музей не пустили семью иностранцев с малышом в легкой трости (вид коляски – прим. редакции), - пишет specialita. - И пандусов там тоже нет. Есть куча других мест, куда сходить с ребенком, но вот инвалиду, например, военному, тоже в музей не попасть...»

На официальном сайте музея Вооруженных сил опубликовано соответствующее объявление: «Уважаемые посетители! Вход на экспозицию музея с детьми, находящимися в колясках запрещен. Администрация». С чем связан запрет, не поясняется.

Между тем это не единственная подобная история. Как сообщали СМИ , в марте этого года мать 10-месячного ребенка не пустили в московский планетарий с детской коляской, хотя накануне посещения по телефону женщине пообещали, что подобных проблем не будет. Об этом также сообщил блогер под ником karvena в ЖЖ-сообществе: «Пошла разбираться к администратору. Объяснила всю ситуацию, она сказала, что в зале экспонаты стоят очень близко (а это не так!), поэтому нам с коляской не проехать. Я спросила, как же тогда выставку посещают инвалиды. Был дан ответ, что посещают. Я спросила, где разница между инвалидной коляской и детской, на что получила ответ: если ваш ребенок не инвалид, то в коляске ему проезжать нельзя. И это не смотря на то, что там везде были специальные пандусы и лифты для инвалидов!». В итоге, как сообщила женщина, всю экспозицию пришлось смотреть с ребенком на руках и двумя детскими сумками.

В аптеки – без колёс

Многие москвичи также жалуются, что с детскими колясками их не пускают даже в самые необходимые учреждения: аптеки, магазины и государственные учреждения.

«Аптека, в которую не пускают с коляской, была обнаружена в одном из районов Москвы, - пишут в сообществе «Идем с детьми». - Надпись у входа гласила: "С колясками вход в аптеку запрещен". Мы написали о ней на сайте и попробуем достучаться до руководства аптеки, чтобы уговорить их перестать нарушать закон.».

«Передо мной местная УФМС несколько месяцев подряд письменно извинялась за то, что их сотрудница пыталась не пустить меня в кабинет с коляской. Надо писать на сайт правительства Москвы «электронная приемная Мэра». Обращение считается официальным», - советует пользователь ЖЖ с ником erena.

«Вот такую картинку обнаружила я сегодня, поднимаясь по ступенькам ТЦ "Олиан" возле метро "Академическая". Нижний ряд, вторая слева картинка. Перечеркнутая коляска. Сказать, что я опешила, ничего не сказать. Первый раз вижу настолько дерзкое и открытое нарушение закона», - пишет пользователь в том же сообществе.

В 2008 году телеканал «Вести-Москва» сообщил, что в одном из столичных супермаркетов молодой паре запретили входить в торговый зал с детской коляской. Когда родители все-таки прошли в магазин с коляской, по их словам, сотрудники охраны предъявили обвинение в краже детской соски и даже применили грубую физическую силу.

Запрет на коляску – нарушение закона

Между тем столичные чиновники, в частности представитель Префектуры ЮВАО, давали разъяснение по этому поводу. Из него следует, что граждан с детскими колясками пускать в магазины, аптеки и государственные учреждения пускать обязаны.

«Закон города Москвы от 17.01.01 №3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы» регулирует отношения, связанные с созданием условий для беспрепятственного передвижения, доступа маломобильных граждан и их использования объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы. Согласно ст. 1 Закона граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски, приравниваются к маломобильным гражданам и имеют право беспрепятственного передвижения по объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур г. Москвы (ст. 3)», - говорится в сообщении.