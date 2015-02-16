Создана игра для настоящих джедаев

Скриншот из промо-ролика игры. Фото: unclemilton.com

Осенью этого года выйдет игра Force Trainer II Hologram Experience, в которой можно будет двигать предметы силой мысли. Ее выход проанонсировала компания детских игр Uncle Milton.

Пользователям предложат пройти десять испытаний джедая, позаимствованных из шести фильмов саги "Звездные войны". Среди заданий - битва с Дартом Вейдером, извлечение космического корабля из болота и побег от крысы с планеты Татуин.

Создатели утверждают, что для успешного прохождения испытаний нужно полностью очистить разум от посторонних мыслей и сконцентрироваться.

Игра состоит из устройства, которое надевается на голову и сканирует мозговые волны, и прибор, на котором высвечивается голограмма с заданием. Игра работает самостоятельно, для ее запуска не нужен компьютер или игровая приставка. При этом игра совместима с планшетами iPad, Samsung и Amazon.

Тестовую версию "Тренажера силы" уже представили на выставке игр в Нью-Йорке.

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