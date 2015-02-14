На западе столицы девочка попала под машину сотрудника полиции

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

На западе Москвы девочка попала под машину, которой управлял сотрудник полиции, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в субботу в 14.55 на Мичуринском проспекте. Водитель патрульно-постовой службы ехал на своем Ford Focus, когда внезапно из салона припаркованной впереди машины выскочил ребенок.

Полицейский не успел затормозить и сбил 12-летнюю девочку. Младший сержант сразу оказал пострадавшей первую доврачебную помощь, вызвал бригаду медиков и сотрудников ГИБДД.

Ребенок направлен в больницу, медицинское освидетельствование не выявило у сотрудника алкогольного опьянения.

В пресс-службе также отметили, что во время инцидента полицейские находился в свободное от службы время. В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.