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Общество

12 декабря 2012, 17:44

Дизайн-завод "Флакон" организует новогодние встречи

дети дизайн-завод Флакон Новый год свежий воздух фестивали и праздники

Фото: предоставлено проектом 2do2go.ru

Новый год всегда большая радость для взрослых и детей. Дизайн-завод "Флакон" организует ряд увлекательных новогодних мероприятий, которые заинтересуют не только взрослых, но и детей.

Совершить увлекательное путешествие в Нью-Йорк можно на встрече "Счастливые Дни: Рождество в Нью-Йорке". Гостей ждут мастер-классы, музыка, аквагрим и мехенди, фокусы, сладости, танцы, покупки и другие праздничные развлечения.

Фестиваль "Другие вещи" гарантирует положительные эмоции и заряд творческого вдохновения! В рамках фестиваля пройдет рождественская ярмарка с дизайнерскими елками, игрушками, украшениями и авторскими аксессуарами.

С 22 декабря 2012 по 7 января 2013 на главной площади дизайн-завода пройдет новогодний конкурс волшебных елок "Еловый Сад", где можно будет украсить елку вместе с художниками и дизайнерами.

И самый Большой Новый Год на "Флаконе": "Елочка. Я пришла!". Каждый день с 22 декабря: дизайн-маркет, сантапад и мастерская Деда Мороза, детский фестиваль, катания на упряжках, кулинарные мастер-классы и дегустации, рождественские и новогодние песнопения, и, конечно же, царица праздника – Елка, которая обещает стать на "Флаконе" самой красочной и необычной.

Также в течение всего декабря можно прийти на дизайн-завод "Флакон" и загадать желание, поместив его в стеклянный флакон. Флакон необходимо оставить под елкой, расположенной на главной площади.

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