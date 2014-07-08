Отца пропавшей в Подмосковье девочки задержали за ее убийство

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Отец двухлетней девочки, накануне пропавшей в подмосковном городе Пушкино и объявленной в розыск, задержан по подозрению в ее убийстве, сообщает СК РФ.

Как сообщают следователи, поведение отца и матери девочки вызвало подозрение у оперативников, родители путались в показаниях, в частности по-разному указывали время, когда в последний раз видели дочь, а также обстоятельства ее исчезновения.

Подозреваемый, отец пропавшего ребенка, задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что как сообщили M24.ru в поисковом отряде "Лиза Алерт" в понедельник, девочка 2,5 лет пропала в подмосковном городе Пушкино. София Солодко исчезла 7 июля около 13 часов у своего дома.