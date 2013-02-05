Однополым парам не позволят усыновлять российских детей

Однополым парам не разрешат усыновлять российских детей

Однополым парам не разрешат усыновлять российских сирот. Такое заявление сделал уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов.

Он сослался на Конституцию и Семейный кодекс, где указано, что браком считается только союз мужчины и женщины.

Кроме того, в Конвенции ООН о правах ребенка, также говорится о маме и папе, а не о папе и папе.

Омбудсмен привел в пример Францию. Большинство местных жителей не поддерживает однополые браки и протестует против закона, который может их разрешить.

У взрослых нет обязательного права на ребенка, а вот у ребенка право на маму и папу есть. По словам Астахова, в наше время модель мира пытаются изменить, разрешая гомосексуальным семьям не только заключать браки, но и усыновлять детей.