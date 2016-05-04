Одна кровать на троих: Тутта Ларсен – о совместном сне с ребенком

Колумнист m24.ru делится опытом совместного сна с малышом и рассказывает о влиянии этого на семейную жизнь.



Всем привет! С вами снова я – Тутта Ларсен. Сегодня я хочу обсудить еще одну тему, которая стала модным трендом в последнее время – совместный сон с младенцем. Лично для меня этот вопрос сейчас актуален и интересен. Многие эксперты считают, что совместный сон с младенцем очень полезен для малыша. Во-первых, вырабатывается привязанность между мамой и ребенком, во-вторых, это просто удобно маме, потому что не нужно вставать пять раз за ночь, чтобы покормить малыша. Есть также мнение, что синдром внезапной младенческой смертности случается гораздо реже в тех семьях, где ребенок спит вместе с мамой. С другой стороны, папы очень часто возражают против младенца в кровати, боятся его придавить, да и вообще считают, что это плохо сказывается на супружеской жизни. Давайте попробуем разобраться в этой теме.

Я однажды прочитала чудесную книгу Уильяма и Марты Сирс "Ваш малыш от нуля до двух". Там было очень понятно и доходчиво объяснено, почему ребенок должен спать с мамой. А потом, почитав книги других психологов, я окончательно убедилась, что совместный сон – одна из базовых и естественных потребностей ребенка. Малышу лучше находится в тесном контакте с мамой днем и ночью. Когда ребенок рождается, и вы кладете его одного в кроватку, это равносильно тому, что вы положили бы его одного на футбольное поле. Представьте себе, он 9 месяцев провел в тесноте, тепле и уюте материнской утробы, а потом его резко оставляют одного. Сама я искренне не понимаю, как можно кормить ребенка грудью и при этом не держать его рядом с собой, каждый раз вскакивать и куда-то бежать, чтобы его покормить. Это очень жестоко в первую очередь по отношению к себе любимой. Когда спишь с малышом вместе, то ты как пирожок – просто поворачиваешься с боку на бок, даешь ему ту одну, то другую грудь, а он при этом может даже не просыпаться.

Очень многих мам преследует страх, что они могут раздавить ребенка во сне, но это ведь практически нереально. Чтобы мама раздавила ребенка во сне, она должна, наверное, закинуться водкой, или наркотиками, или снотворным. Нормальная мама слышит даже то, как у ребенка меняется ритм дыхания и просыпается от этого. Или слышит, как он начинает во сне причмокивать, если проголодался. Довольно сложно так придавить ребенка, чтобы при этом не проснуться самой. И еще могу вас успокоить тем, что дети очень живучие существа: если вы его придавили, не волнуйтесь, он даст вам об этом знать. Ребенок начинает кричать, когда ему жарко или холодно, а если вы на него навалитесь, то тем более будет сопротивляться. Но лично у меня таких случаев не было никогда, хотя со всеми своими детьми я спала вместе.

Часто еще встает вопрос о том, что совместный сон с младенцем не очень удобен папе, тогда его отселяют в соседнюю комнату или отказываются от совместного сна. У нас папа только первый раз спал по струночке, как солдатик, а потом очень быстро привык. Мы кладем между ним и ребенком подушку или валик, и ни разу не было никаких проблем. Папа, конечно, иногда храпит, но совместному сну с младенцем это никак не мешает. Переживать из-за того, что с появлением ребенка в супружеской постели из нее уходит секс тоже не стоит. Если люди хотят секса, то ковать далеко не единственное место, где им можно заниматься. По-моему, это наоборот прекрасный способ обновить и освежить супружеские отношения. Если родители начинают выть, что из-за ребенка у них нет близости, то это точно не из-за малыша, дело здесь, скорее всего, совсем в другом.

Фото: Лара Бардина

У меня есть такая жизненная история на тему совместного сна. Мама рассказывала мне, что первые два года жизни я вообще не давала ей спать. Спала я, конечно, отдельно от родителей, папа был против совместного сна с ребенком. Поэтому родители просто забыли, что такое сон, потому что я кричала все ночи напролет. Единственный раз, когда я спала спокойно и крепко, был именно тогда, когда я спала вместе с родителями. Мы ночевали в гостях, и нам пришлось спать всем вместе. При этом я упала ночью с кровати и даже не проснулась!

Моих родителей это не навело на мысль, что спать с ребенком вместе спокойнее и полезнее, но я взяла это на заметку. Сейчас младший Ваня спит с нами. Старших детей мы отселяли из родительской кровати, когда им исполнялось 3 года. Луку мы сначала переложили в отдельную кроватку рядом с собой, потому что у нас тогда была маленькая квартира. А Марфа сразу начала спать отдельно в своей комнате. Конечно, первое время они приходили к нам под утро, особенно если приснился страшный сон, но сейчас старшие дети обожают свои комнаты и ценят свое личное пространство. Маленький спит с нами, и это такая сладость и радость, что я не представляю, как от этого можно добровольно отказаться. Ваньке обязательно нужно спать, закинув на меня ножку, а лучше две, он еще и ручками проверяет, на месте ли я. Но это же такие классные моменты, и они так быстро проходят, зачем себя этого лишать?

В заключении я бы посоветовала родителям не бояться совместного сна и тем более не стоит бояться того, что ребенок потом не захочет спать самостоятельно. Рано или поздно у всех детей появляется желание иметь собственное пространство. Когда базовые потребности первого года жизни: грудное вскармливание по требованию, ношение на руках и совместный сон удовлетворены, природа начнет работать сама. Дети получают все необходимое и потом достаточно быстро и безболезненно отпочковываются, потому что у них нет причин цепляться за маму. Цепляние за маму – это свойство младенчества, а когда ребенку исполняется три года, он начинает формироваться, как отдельная личность. На своем примере могу сказать, что у нас это происходило спокойно и без каких-то драм.

Желаю вам крепкого и здорового сна с вашими малышами, теплой привязанности и здоровых отношений в семье. А те, кому интересно узнать подробнее о плюсах и минусах совместного сна с младенцем, могут посмотреть выпуск TUTTA.TV на эту тему. Эксперты программы делятся своим мнение и взвешивают все за и против.

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