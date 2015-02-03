7 и 8 февраля в детской библиотеке покажут спектакль "Первый снег"

"Афиша": В детской библиотеке покажут спектакль "Первый снег"

7 и 8 февраля в Российской государственной детской библиотеке пройдут показы спектакля для малышей "Первый снег".

Вместо сцены - белая, "заснеженная" комната. Вместо декораций - интерактивные предметы, с которыми дети могут играть во время постановки. Сам спектакль длится час. Первые полчаса актеры и создатели проекта Ольга и Юрий Устюговы показывают постановку, вторые - играют с маленькими зрителями.

На мероприятии ждут детей от десяти месяцев до четырех лет. Каждого зрителя ждет небольшой подарок.

Сеансы пройдут в субботу и воскресенье в 11.15, 13.15 и 15.15. Стоимость билета - 600 рублей. Подробности по ссылке.