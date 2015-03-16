За год число устроенных в семьи сирот возросло

Фото: М24.ru/Михаил Сипко

Число детей-сирот, которых передают на воспитание в семьи, каждый год растет. При этом снижается количество ежегодно выявляемых детей-сирот, сообщил замглавы Минобрнауки России Вениамин Каганов.

По его словам, такая тенденция наблюдается в России на протяжении последних четырех лет, передает корреспондент M24.ru. Так, в 2011 и 2012 годах разница между количеством выявленных сирот и сирот, устроенных в семьи, составляла 17,8%. В 2013 году – 8%, а в 2014 году впервые число устроенных в семьи сирот на 3,8% превысило число сирот, выявленных в течение года.

Каганов отметил, что на федеральном уровне приняты акты, упрощающие процедуры и сокращающие сроки устройства детей-сирот на воспитание в семьи, увеличены размеры федеральных пособий и пенсий детям-инвалидам, а органы опеки наделены дополнительными полномочиями по сопровождению семей и оказанию им помощи.

Ранее сообщалось, что число детей-сирот в Москве уменьшилось на 20 процентов. "В Москве внедряется новая модель семейного устройства детей-сирот. В основе этой модели лежит простая идея: среди москвичей есть немало душевно щедрых и отзывчивых людей, готовых взять в свои семьи детей-сирот. Просто нужно помочь им научиться быть хорошими приемными родителями и решить материальные проблемы, связанные с увеличением семьи", – отметил мэр Москвы.

Собянин подчеркнул, что к уменьшению числа детей-сирот привело увеличение пособий, обучение родителей и работа с трудными семьями. "Важно, чтобы у людей уже был опыт, чтобы они понимали, с какими трудностями столкнутся. Самое плохое - когда такие семьи распадаются", – отметил мэр.

Стоит отметить, что с 3 февраля прошлого года в столице реализуется пилотный проект по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание детей-сирот. Приемные семьи, взявшие на воспитание не менее пяти детей сирот, из которых три ребенка старше 10 лет и/или являются инвалидами, получают жилье, площадь которого достаточна для комфортного проживания большой семьи. Через 10 лет участникам проекта предоставляется жилье по договору социального найма или в собственность.

Обязательным условием участия в пилотном проекте является успешное прохождение психологической диагностики, целью которой является определение готовности граждан к выполнению обязанностей приемных родителей.