Детям-сиротам выдали 6,8 тысячи квартир в столице

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Детям-сиротам выдали 6,8 тысячи квартир в Москве с 2000 года в рамках государственной программы. Об этом в ходе заседания президиума правительства рассказал глава департамента соцзащиты Владимир Петросян, сообщает корреспондент m24.ru.

"За 15 лет было выдано 6,8 тысячи квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей", – сказал Петросян.

На заседании приняли постановление об обеспечении детей-сирот квартирами в Москве. Постановление имеет технический характер и направлено на то, чтобы привести городские нормы в соответствие с федеральными.

Квартиры детям-сиротам предоставляют из жилищного фонда Москвы сроком на 5 лет. С сиротами заключают договор социального найма. В этом году детям планируется выдать 651 квартиру.

Как стать приемными родителями

Отметим, что число детей-сирот в Москве уменьшилось на 20 процентов за 4 года. "В Москве внедряется новая модель семейного устройства детей-сирот. В основе этой модели лежит простая идея: среди москвичей есть немало душевно щедрых и отзывчивых людей, готовых взять в свои семьи детей-сирот. Просто нужно помочь им научиться быть хорошими приемными родителями и решить материальные проблемы, связанные с увеличением семьи", – отметил Сергей Собянин.

С 3 февраля прошлого года в столице реализуется пилотный проект по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание детей-сирот. Приемные семьи, взявшие на воспитание не менее пяти детей сирот, из которых три ребенка старше 10 лет и/или являются инвалидами, получают жилье, площадь которого достаточна для комфортного проживания большой семьи. Через 10 лет участникам проекта предоставляется жилье по договору социального найма или в собственность.

Напомним, в прошлом году в столице запустили портал с видеоанкетами и фотографиями сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. База данных получила название "УсыновиМосква".

На сайте можно не только ознакомиться с анкетами детей, но и получить различные консультации относительно возможностей усыновления и попечительства. Потенциальные приемные родители могут ознакомиться с комментариями психологов и юристов, а также задать вопросы экспертам.