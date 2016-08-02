Активные граждане выберут новые социальные проекты для столицы

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Пользователи "Активного гражданина" выберут, какой новый проект социальной помощи будет внедрен столичными властями в первую очередь. Соответствующий опрос появился на сайте проекта.

Москвичам предложено выбрать из трех вариантов: "Служба ранней помощи" – поддержка семей с детьми младенческого или раннего возраста с нарушением развития; "Профилактика и преодоление социальной исключенности детей и молодых инвалидов с умеренной и тяжелой умственной отсталостью" – оказание поддержки инвалидам в решении бытовых и социальных вопросов или "Социальные технологии (практики) подбора детям-сиротам замещающей семьи в условиях мегаполиса" – оказание помощи детям-сиротам в выборе будущей семьи.

Новые социальные проекты уже тестируют на базе трех специализированных центров.

"Служба ранней помощи" реализуется в Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой. Служба ранней помощи ориентирована на комплексный подход к проблемам семьи с младенцем или малышом с нарушениями развития или риском их возникновения в старшем возрасте. Сейчас необходимые услуги оказывают 73 семьям с 76 детьми.

Соцпроект "Профилактика и преодоление социальной исключенности детей и молодых инвалидов с умеренной и тяжелой умственной отсталостью" реализуется на базе Центра содействия семейному воспитанию "Вера. Надежда. Любовь". Персонал центра помогает указанным категориям принимать самостоятельные решения по выбору еды, напитков, одежды, планирования досуга, выбора общения с другими людьми.

Проект "Социальные технологии (практики) подбора детям-сиротам замещающей семьи в условиях мегаполиса" апробируется в Центре содействия семейному воспитанию "Алые паруса". В первом полугодии 2016 года в семьи на воспитание было передано 32 ребенка от 3 до 17 лет.