14 марта 2017, 15:20

Экология

Деревья в Москве начали готовить к весне

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Деревья, посаженные в столице осенью, начали готовить к весне. Об этом сообщает ТАСС.

Подготовка началась с кронирования кленов на Садовом кольце. Из-за раннего сокодвижения этот вид кленов нуждается в обрезке кроны в первую очередь. Подстриженные деревья также не будут загораживать дорожные знаки водителям.

Коммунальщики также приступили к промывке улиц, тротуаров и парковок. Дороги отмывают специальными моющими растворами, способными удалять с асфальта и брусчатки пятна мазута, машинного масла и следы от шин.

Сухую уборку улиц обеспечивают вакуумные подметально-уборочные машины. Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" проводят эти работы в круглосуточном режиме. В этом году проезжую часть и тротуары будут убирать около восьми тысяч машин. Коммунальщики обещают закончить генеральную уборку к 25 апреля.

