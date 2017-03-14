Деревья в Москве начали готовить к весне

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Деревья, посаженные в столице осенью, начали готовить к весне. Об этом сообщает ТАСС.
Подготовка началась с кронирования кленов на Садовом кольце. Из-за раннего сокодвижения этот вид кленов нуждается в обрезке кроны в первую очередь. Подстриженные деревья также не будут загораживать дорожные знаки водителям.
Сухую уборку улиц обеспечивают вакуумные подметально-уборочные машины. Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" проводят эти работы в круглосуточном режиме. В этом году проезжую часть и тротуары будут убирать около восьми тысяч машин. Коммунальщики обещают закончить генеральную уборку к 25 апреля.