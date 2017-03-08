Форма поиска по сайту

08 марта 2017, 18:43

Экология

Высаженные по программе "Моя улица" деревья начали готовить к новому сезону

Высаженные по программе "Моя улица" деревья начали готовить к новому сезону, сообщает телеканал "Москва 24".

Первыми на очереди стали клены на Садовом кольце от Смоленской площади до Долгоруковской улицы. Им подрезают кроны, чтобы придать растениям красивую форму.

Всего предстоит обработать 500 деревьев – они зацветут уже в начале мая.

Моя улица

Программа "Моя улица" подразумевает создание удобного и комфортного городского пространства для москвичей.

О том, как преобразится город в этом году, можно прочитать здесь.

