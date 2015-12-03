По результатам голосования в "Активном гражданине" озеленили две тысячи дворов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Две тысячи московских дворов было озеленено по результатам голосования на портале "Активный гражданин". Об этом сообщила журналистам первый замруководителя комитета государственных услуг Москвы Ирина Гордина-Невмержицкая, передает Агентство "Москва".

Всего было отобрано всего пять тысяч дворов, две тысячи из которых дворов уже озеленили. Три тысячи дворов озеленят в следующем сезоне.

Напомним, с начала акции "Миллион деревьев" в столице посадили свыше 1 миллион 145 тысяч деревьев и кустарников.

По словам главы департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, большая часть деревьев появилась во дворах жилых домов. Там посадили 990 тысяч саженцев. На втором месте социальные учреждения – 144,5 тысячи новых растений. Еще 10,8 тысячи деревьев и кустов посадили взамен утраченных по принципу "лунка в лунку".

Где должны появиться новые саженцы часто решали москвичи, голосовавшие на проекте "Активный гражданин". В голосованиях приняли участие свыше полумиллиона москвичей.

Акцию "Миллион деревьев" планируют продолжить весной 2016 года. В столичных дворах посадят порядка 8 тысяч деревьев и 200 тысяч кустарников.