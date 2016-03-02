Около 50 домов с прозрачными подъездами построят в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В ближайшие два-три года в Москве построят почти 50 новых домов с прозрачными подъездами и нежилыми первыми этажами. Об этом mos.ru сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики.

"Объекты находятся в разной стадии строительства: что-то проектируется, а какие-то дома уже возводятся", – пояснили в ведомстве. Представитель департамента добавил, что 11 домов возведут за счет бюджета, а 37 – построят инвесторы.

Первые этажи новых зданий отдадут под общественные нужды. Там могут появиться магазины, кафе, салоны красоты, ателье, ремонтные мастерские и другие необходимые москвичам услуги.

Ранее главный архитектор города Сергей Кузнецов заявлял, что "прозрачность подъездов и первых этажей – часть сегодняшней градостроительной идеологии".

Он отметил, что прозрачные двери в подъездах повышают уровень безопасности, поскольку делают улицы более освещенными и позволяют видеть, что происходит в подъезде.

По его словам, использование стеклянных дверей и перегородок заложено в стандарт архитектурно-градостроительных решений многоквартирных домов, которые строят за счет городского бюджета. Также подобные здания будут состоять из секций разной этажности, а их жители смогут легко сделать в квартире перепланировку.

В столице строительство первых 30 домов по новым стандартам началось еще в сентябре. 17 из них относятся к сериям "КУБ-2", "ДОМОС" и "ЛСР" и возводятся за счет средств городского бюджета.

Еще 13 – к сериям "ДОМНАД" и "ПИК", их строят инвесторы. В этих домах есть угловые секции, позволяющие формировать квартальную застройку, более комфортную и уютную для жителей.