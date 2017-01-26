Дональд Трамп заморозил перевод Палестине 221 миллиона долларов – СМИ

Фото: Zuma/Gary Hershorn

Дональд Трамп заморозил перевод 221 миллиона долларов Палестинской автономии, который в последние часы своей работы одобрил Барак Обама. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

По словам собеседника издания, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не будут перечислены в обозримом будущем.

За несколько часов до вступления Дональда Трампа в должность президента США администрация Барака Обамы перевела 221 миллион долларов Палестинской автономии. По замыслу бывшего главы Белого дома, деньги должны были пойти на политические реформы, изменения в системе безопасности, а также становление государственности.

Эксперты отмечали, что такое решение может вызвать серьезное негодование как со стороны Конгресса, так и со стороны Трампа, который не раз обвинял администрацию Обамы в том, что тот испортил отношения с союзником США Израилем.

Кроме крупного перевода Палестинской автономии, аппарат выделил шесть миллионов долларов на внешние дела, в их числе четыре миллиона на программы, связанные с изменением климата, и 1,25 миллиона – на различные подразделения ООН.

Без учета замороженного перевода, Палестинская автономия в 2016 году получила от США 250 миллионов долларов.