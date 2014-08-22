С банковского счета должников будут автоматически списывать деньги

Неуплаченные штрафы будут автоматически списывать со счетов в банках

Федеральная служба судебных приставов придумала новый способ собирать штрафы. При этом непосредственное участие человека, за которым числится задолженность, не потребуется. Деньги будут автоматически списываться с его банковского счета, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам сотрудников службы, договоренность о списании долгов уже достигнута с одним из крупнейших банков. Но работать собираются со всеми кредитными организациями, включая и те, которые открылись недавно.

"Судебный пристав - исполнитель направляет в банк запрос о наличии или отсутствии расчетного счета у должника. При поступлении положительного ответа судебный пристав вносит постановление в обращение взыскания на денежные средства и направляет его в банк для исполнения. Если у должника подключена услуга СМС-оповещения, то ему на мобильный телефон приходит СМСка о том, что денежные средства списаны", - сообщила и. о. заместителя главного судебного пристава Москвы Евгения Клименко.

Злостных неплательщиков могут вычислить и по номеру автомобиля. Отслеживают с помощью камер видеонаблюдения, затем задерживают и доставляют должника в суд для разбирательств. Также при эвакуации автомобиля на штрафстоянку владельца машины могут проверить на наличие долгов. Если они есть, личный транспорт могут не отдать, пока долг не будет оплачен. Узнать, являетесь ли вы должником, можно на официальном сайте службы судебных приставов. В разделе исполнительных производств нужно ввести свои данные: фамилию, имя, отчество и дату рождения.