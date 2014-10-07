Адресная программа: Москва сделает акцент на транспорте

Утверждена Адресная инвестиционная программа Москвы до 2017 года

Сергей Собянин во вторник, 7 октября, утвердил Адресную инвестиционную программу (АИП) города на 2014-2017 годы, которая определит, какие объекты будут построены в Москве за счет регионального бюджета. Основным приоритетом на ближайшие три года станет развитие транспортной и дорожной инфраструктуры.

Общий объем инвестиций на 2015-2017 годы составит 1,1 миллиарда рублей. По сравнению с периодом 2011-2013 года увеличение составило более 20%.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития Максима Решетникова, объем жилого строительства за 2011-2017 годы по сравнению с 2001-2010 годами, ввод новых линий метро вырос в 5 раз, дорог - в 13 раз, поликлиник - в 2,5 раза.

Основным приоритетом на ближайшие три года станет развитие транспортной и дорожной инфраструктуры. Однако планируется также сохранить объемы социального строительство, которое было в приоритете в 2011-2013 годах (возведение детских садов, школ, больниц и поликлиник).

Так, около 70% всех расходов АИП - 800 миллиардов рублей - придется на совершенствование транспортной системы Москвы. В частности, почти 60% - это развитие московской подземки. Среди наиболее важные проектов: создание третьего пересадочного контура, Кожуховская и Калининско-Солнцевская линии метро. По сравнению с периодом 2011-2013 годов в три раза увеличится количество новых станций (с 12 до 35) и протяженность вводимых линий (с 26 до 62 километров), будут также построены пять новых депо.

Протяженность автодорог в 2015-2017 годах увеличится более чем в 2 раза по отношению к предыдущему периоду. Объем расходов составит порядка 280 миллиардов рублей.

По мнению главного инвестиционного консультанта Федерального центра проектного финансирования Леонида Перцова, приоритетные направления инвестиционной программы Москвы абсолютно оправданны. "Не нужно быть специалистом, чтобы оценить сложность транспортной ситуации в городе. Ее улучшение требует огромных вложений, причем ставка должна делаться на доступный и комфортный общественный транспорт. Обширный международный опыт показывает, что попытка построить в мегаполисе с такой исторической планировкой, как в Москве, количество дорог, достаточное для всех автомобилистов – это путь в никуда", - сказал эксперт. "Крупные инвестиции в рекреационные зоны тоже обоснованы. Комфортность городской среды Москвы по меркам развитых стран низкая, в городе ощущается нехватка публичных пространств и рекреационных зон", - считает Перцов. Что касается финансирования спортивных объектов, крупнейшие из которых строятся и реконструируются в преддверии чемпионата мира по футболу, эксперт считает, что в Москве не сложится ситуация, аналогичная Сочи, где Олимпийские объекты после Олимпиады используются не на весь ресурс. "Спрос на каждый из объектов следует оценивать отдельно, но в целом потребность в спортивных объектах Сочи и Москвы сравнивать нельзя. Даже в Казани созданные при подготовке к Универсиаде объекты в целом востребованы, а численность населения Москвы превышает Казань десятикратно", - сказал он.



Приоритетным направлением АИП останется государственная программа развития социальной сферы. На эти цели будет выделено 180 миллиардов рублей. Планируется построить 44 детских сада, 31 школу, 18 поликлиник, 6 больничных корпусов и 8 подстанций скорой помощи.

В три раза вырастут расходы на столичное здравоохранение. Основное увеличение придется на поликлиники, стационары и строительство объектов скорой помощи. Кроме того, на стабильно высоком уровне останутся расходы на столичное образование.

Кроме того, более 11 миллиардов будет выделено на строительство парковой зоны на территории "Зарядье". Там должны появится филармония, экспозиционно-культурный комплекс, а также зоны благоустройства.

Аналитик инвестиционного портала Savement.ru Александр Рукшин отметил, что инвестиции в крупные спортивные объекты и парк "Зарядье" – неизбежные стратегические моменты, и они так или иначе должны окупиться в дальнейшем. "Уменьшение же инвестиций в социальную сферу и увеличение в транспортную может быть связано с тем, что вторая сейчас имеет куда больше проблемных точек. К тому же, создание хороших дорог и другие подобные улучшения так или иначе относятся к социальной сфере. В любом случае, это улучшает жизнь людей", - считает эксперт.



Также Рукшин высказывает опасения по поводу того, что на период 2014-2017 года невысоки инвестиции в промышленность. "Население города растет, а рабочие места создаются в недостаточном количестве. То, что не наблюдается движения по наращиванию производственного кластера – не самая хорошая, на мой взгляд, тенденция. Хочется надеяться, что это направление учтут при развитии Новой Москвы, однако там сначала предстоит решить инфраструктурные и другие проблемы", - сказал Рукшин.



Существенно вырастут расходы на культуру. Так, в течение трех лет 9 миллиардов рублей пойдут на завершение строительства и реконструкции 20 объектов культуры.

Что касается финансирования строительства спортивных объектов, то в 2015-2017 годах расходы на эти целы вырастут в три раза в сравнении с предыдущим периодом. Это объясняется подготовкой к чемпионатам мира по хоккею и футболу, которые пройдут в столице 2016 и 2018 годах. Только более 20 объектов будет введено на территории "Лужников".

При этом продолжится поддержка массового спорта. Завершится работа по возведению физкультурно-оздоровительных комплексов практически во всех округах столицы, планируются к открытию новые футбольные поля, велодромы.