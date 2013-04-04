На археологические исследования в Новой Москве выделят 10 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Город планирует выделить 10 миллионов рублей на археологические исследования в Новой Москве, сообщил заместитель руководителя департамент культурного наследия столицы, главный археолог города Леонид Кондрашев.

Деньги будут потрачены на поиск 12 археологических артефактов на территории Новой Москвы из реестра объектов культурного наследия. Объекты были внесены в реестр в 1970-80-е годы, поэтому, возможно, были допущены ошибки в их месторасположении, отметил он.

Кондрашев добавил, что на исследования в Новой Москве будет проведен конкурс среди археологов.

Главный археолог отметил, что после присоединения к Москве новых территорий к департаменту перешли 122 археологических объекта. В 2012 году специалисты подтвердили сохранность 67 объектов из этого списка. На 16 объектов необходимо провести мероприятия по их сохранению. А 18 объектов из этого списка разрушены, но память о них, возможно, будет сохранена. "Чтобы сохранить память о месте, мы будем решать вопрос о переводе территории в статус достопримечательного места", – сказал Кондрашев.

Главный археолог также отметил, что всего на территории Москвы находятся 310 археологических объектов. Из них 155 являются выявленными объектами – они получили охранный статус, но пока не внесены в реестр объектов культурного наследия.