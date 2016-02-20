Владельцы сразу нескольких самостроев в Москве сами снесут свои объекты

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Владельцы трех самостроев добровольно разберут свои сооружения, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

Демонтировать постройки начнут в ближайшее время, так как сроки, отведенные для самостоятельного сноса подходят к концу. Самостоятельно сносить свои здания будут владельцы магазинов на Тверской, улицах Маршала Чуйкова и Красный Казанец, в их число входит хозяин торгового центра "Пирамида" у станции метро "Пушкинская".

За добровольный демонтаж собственники могут получить компенсацию от префектур в течение двух месяцев с момента обращения.

Собственник "Пирамиды", в частности, обратился к мэрии с просьбой о содействии в отключении здания от инженерных коммуникаций, обеспечении безопасности при сносе и выделении соответствующего оборудования для выполнения работ.

Отметим, согласно изменениям в статье 222 ГК РФ, органы местного самоуправления имеют право демонтировать постройки, возведенные незаконным путем и расположенные на ненадлежащих территориях: в полосе отвода инженерных сетей или в местах общественного пользования.

Напомним, в перечень опасного самостроя включены 104 объекта столицы. Их владельцам были направлены уведомления о необходимости демонтажа конструкций. Срок, в течение которого это можно было сделать самостоятельно, для большинства собственников истек 8 февраля. В связи с этим, многие здания были снесены городскими властями.