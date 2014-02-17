Из московских водоемов уберут незарегистрированные плавучие пристани

Фото: ИТАР-ТАСС

Плавучие пристани (дебаркадеры) не имеющие государственной регистрации, уберут из столичных водоемов. Демонтировать эти объекты решено из-за того, что они мешают работе судов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

В Москве дебаркадеры расположены в центре города, в пределах Садового и Третьего транспортного колец. Большинство из них являются плавучими ресторанами и клубами. Власти беспокоятся, что большое скопление людей в этих местах может быть опасно для самих посетителей.

"Департамент транспорта города Москвы не рекомендует горожанам и гостям столицы проводить свой досуг на дебаркадерах – это может быть небезопасно для жизни и здоровья посетителей. Именно поэтому из бассейна Москвы-реки будут удалены объекты, которые утратили функции судна" говориться в сообщении.