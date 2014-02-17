Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля 2014, 13:00

Город

Из московских водоемов уберут незарегистрированные плавучие пристани

Фото: ИТАР-ТАСС

Плавучие пристани (дебаркадеры) не имеющие государственной регистрации, уберут из столичных водоемов. Демонтировать эти объекты решено из-за того, что они мешают работе судов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

В Москве дебаркадеры расположены в центре города, в пределах Садового и Третьего транспортного колец. Большинство из них являются плавучими ресторанами и клубами. Власти беспокоятся, что большое скопление людей в этих местах может быть опасно для самих посетителей.

Ссылки по теме


"Департамент транспорта города Москвы не рекомендует горожанам и гостям столицы проводить свой досуг на дебаркадерах – это может быть небезопасно для жизни и здоровья посетителей. Именно поэтому из бассейна Москвы-реки будут удалены объекты, которые утратили функции судна" говориться в сообщении.

Сайты по теме


демонтаж суда московские водоемы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика