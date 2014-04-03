С крыш Москвы уберут около 300 рекламных установок

Демонтаж наружной рекламы на Тверской улице. Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы намерены убрать с крыш около 300 рекламных установок, сообщил журналистам глава департамента СМИ и рекламы Владимир Черников.

По его словам, решение об этом в ближайшее время будет принято на уровне городского правительства. Вместе с тем работа по демонтажу уже организована, поскольку профильный департамент и ранее был уполномочен на ее проведение, отметил Черников.

Сроки выполнения указанных работ он не назвал.

"Конечно, информационные конструкции нужны, но четко в соответствии с правилами. Никакой самодеятельности, иначе мы получим тот город, от которого уходили", - сказал чиновник.

Он также добавил, что в составе департамента специально создано управление демонтажа. Его штат был увеличен на 140 человек, то есть на 20 бригад. Деньги на демонтаж "всех этих безобразий", отметил Черников, выдаются из городского бюджета.

Кроме того, до лета власти планируют навести порядок в наружной рекламе на ВВЦ, где в настоящее время находятся 103 рекламные конструкции разного формата.

"Мы их обязательно демонтируем, у нас сроки поставлены... До июня на ВВЦ, с точки зрения наведения порядка в области наружной рекламы, будет на что посмотреть и что оценить", - указал Черников.

Количество рекламных конструкций на внешней стороне МКАД будет сокращено в два раза, сообщил глава департамента. "Мы сейчас стараемся находить компромисс с коллегами из Московской области, идет согласование схемы размещения рекламных конструкций", - сказал Черников в этой связи.

По его словам, ситуация с рекламными конструкциями на Калужском шоссе, которое находится в Новой Москве, может радикально измениться. "Более 800 конструкций незаконно установлено на новых территориях... Реконструкция Калужского шоссе может позволить нам демонтировать все рекламные конструкции, которые там находятся", - пояснил Черников.

Он также отметил, что в целом в Новой Москве убрали более 300 таких сооружений.