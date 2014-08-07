На столичных водоемах обнаружены 12 незаконно размещенных дебаркадеров

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Сотрудники московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте провели осмотр столичных водоемов. В результате проверки было обнаружено 12 незаконно размещенных дебаркадеров, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в ходе осмотра было проверено 39 дебаркадеров, в том числе понтонов и иных стояночных судов, расположенных на территории города.

"Установлено, что ряд судов эксплуатируется без обязательных судовых документов. Выявлены случаи отсутствия на судах судового санитарного свидетельства, а также факты их эксплуатации без действующих документов", - говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры возбудили 62 дела об административных правонарушениях. Кроме того, 12 исков направлено в суды с требованием запретить судовладельцам эксплуатацию дебаркадеров и освободить их.