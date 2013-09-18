Форма поиска по сайту

18 сентября 2013, 14:52

Безопасность

Столичная полиция закупит новую технику для дактилоскопии

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная полиция закупит новое оборудования для снятия отпечатков пальцев. На эти цели планируется потратить 150 миллионов рублей.

Для этих целей будут поставлены серверы, мониторы, системные блоки, сканеры, лазерные принтеры, фотоаппараты, дактилоскопические сканеры, штативы и планшеты для электронной подписи, сообщается в бюллетене "Московские торги".

Оборудование будет установлена в отделениях полиции, а также в аэропортах "Шереметьево" и "Внуково".

Аукцион пройдет 14 октября, а поставки техники должны быть завершены до 28 февраля будущего года.

